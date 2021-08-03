الأزهر يعلق على تقاسم لاعبين سوداني وإيطالي الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو



كتب- محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر، إن الرياضة تعد من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء على التعصب والتطرف، عبر تعليم الشباب قيم التنافس الشريف، وقبول الآخر، والتسامح، كما تحمي الشباب من العديد من المخاطر الأخرى مثل تعاطي وإدمان المخدرات.

وثمن المرصد في بيان له، الثلاثاء، تقاسم اللاعبيْن السوداني "معتز عيسى برشم" والإيطالي "جيانماركو تامبيري" الميدالية الذهبية بمسابقة الوثب العالي، ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في "أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠"، مشيرًا إلى أنهما قدما من خلال هذه اللفتة الإنسانية نموذجًا رائعًا للروح الرياضية والأخوة الإنسانية التي يجب أن تسود العالم.

يذكر أن مرصد الأزهر كان أصدر حملة عن الرياضة باثنتي عشرة لغة ودورها في تآلف وتعارف الأمم والشعوب وحمايتها للشباب من الوقوع في براثن العنف والتطرف.

وفاز كلا اللاعبيْن بعد تعادلهما، وبحسب القواعد الأوليمبية يلزم أحد أمرين: إما متابعة المنافسة بينهما حتى يتم تحديد بطل واحد للميدالية الذهبية، وإما أن يتقاسما الميدالية الذهبية معًا، فاختار "برشم" بطل العالم في الوثب العالي أن يتقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه "تامبيري".