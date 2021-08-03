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السيسي: نستهدف 13 مليون طالب بمشروع تغذية المدارس

08:45 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
السيسي: نستهدف 13 مليون طالب بمشروع تغذية المدارس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تستهدف 13 مليون طالب من مشروع تغذية المدارس.

وأضاف أثناء لقائه مع الإعلاميين والصحفيين عقب افتتاح مجمع سايلو فودز الصناعي اليوم، إن "الترتيب لهذا الأمر، لازم يبقى ترتيب دولة، خاصة وأن في ناس بتستهدف المسار اللي إحنا ماشيين به، لكن نقدر بالشكل العلمي المخطط والتنفيذ القوي تحقيق ما تستهدفه".

وأضاف الرئيس، أن هذا المجمع يمكن أن يرسل مواد غذائية لمدرستين محددتين يعاني طلابها من مرض الأنيميا، وهذا الغذاء المرسل يستهدف علاج هذا المرض، ونفس الشئ إذا كان يعاني الطلاب من السمنة.

وتابع الرئيس: "مش هقدر أرسل لكل الناس منتج واحد من الغذاء، لكن يوجد استهداف لتحقيق هدف الصحة العامة".

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