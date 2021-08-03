أسامة الأزهري يكرم حفظة القرآن الكريم بنادي النيابة الإدارية

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، في حفل تكريم أوال حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمها نادي مستشاري النيابة الإدارية.

وقال الأزهري خلال كلمته، في حفل تكريم المتفوقين، إن الحرص على قيام هذه المسابقة هي درة من الدرر التي تبقى وتذكر فتشكر، خاصة وأنها تشيع بين المستشارين وبين أسرهم وأبنائهم روح التعلق بالذكر الحكيم والقرآن العظيم.

وأهدى الأزهري العشرة الأوائل من الفائزين في المسابقة لكل واحد منهم نسخة كاملة من تفسير الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله مؤملاً وراجيًا أن يخرج منهم مائة محمد متولي الشعراوي خلال السنوات المقبلة.

و أهدي الأزهري لكل واحد من العشرة الأوائل في المسابقة نسخة من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محي الدين النووي رحمه الله، مضيفًا :"تشرفت بتأليف كتاب اسمه المدخل إلى أصول التفسير وطبع وترجم للانجليزية والفرنسية وكذلك أهديه للعشرة الأوائل".



وتوجه بالشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، وفي نهاية الحفل أهدى رئيس هيئة النيابة الإدارية درع النادي للدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده في دعم حفظة القرآن الكريم.