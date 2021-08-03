"أقبل اختلاف وجهات النظر".. تصريح جديد من السيسي عن سعر الخبز

كتب- أحمد جمعة:

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتصريحات جديدة للإعلاميين والصحفيين، بشأن حديثه عن ضرورة إعادة النظر في سعر الخبز.

وقال الرئيس السيسي، إن "في جميع تصريحاتنا هناك اختلاف في وجهات النظر، وأنا أقبل اختلاف وجهات النظر، لكننا نريد تحقيق السلامة لبلدنا، وهناك دراسات وقياس حقيقي للقدرات ثم تعديل المواقف".

وأضاف: "فكرة وجود رأي مختلف فأنا أرحب به لأن الاختلاف سنة من السنن".

وأوضح الرئيس السيسي أنه حدثت نقلة جيدة في عملية الحصول على المنتج (الخبز)، وقبل ذلك كانت هناك طوابير وتزاحم ولم يعد يحدث ذلك حاليًا.

وقال الرئيس: "عند الحديث عن دولة تعدادها 100 مليون، وعند الحديث عن إعادة تنظيم المنظومة الخاصة بها ستكون هناك مشاكل".

وربط الرئيس السيسي حديثه عن رفع سعر الخبز، بتوفير التمويل اللازم للوجبات المدرسية.

وقال: "نريد منتجًا محترمًا للطلاب، يشعر أنه بمستوى كويس، وعلى الوضع الحالي يتكلف 8 مليارات جنيه، وكانت التغذية في وقت سابق 300 مليون جنيه، ثم مليون شوية.. الـ7 الباقيين أجيبهم منين؟".

وكان السيسي قال في وقت سابق الثلاثاء، إن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم؛ لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس، وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه.

وأضاف السيسي في كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية غذائية بالمنوفية، أنه سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز، واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.

ووجه رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يسهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.

وقال السيسي إنه لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفًا من الخبز، مؤكدًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليًا 5 قروش، وتقول الحكومة إنها يكلفها أكثر من 60 قرشًا.