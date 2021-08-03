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تسبب أضرارًا بالطريق.. جهاز حدائق أكتوبر يحذر سيارات الخرسانة

06:59 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
تسبب أضرارًا بالطريق.. جهاز حدائق أكتوبر يحذر سيارات الخرسانة

سيارات الخرسانة

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، رصد إحدى سيارات الخرسانة أثناء تفريغ الخرسانة على الطريق، مما تسبب في تدميره.

وقال الجهاز عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تم التحفظ على السيارة بالجهاز وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

وطالب الجهاز من المواطنين بتصوير أي سيارة تقوم بإفراغ الخرسانة على الطرق وإرسال الفيديو إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في حدوث أضرار بالطريق.

سيارات الخرسانة حدائق أكتوبر اتلاف الطريق

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