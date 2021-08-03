Masrawy logo white

البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية - (صور)

06:11 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وبرفقته أسرته، الذي حرص على لقاء قداسة البابا للتعارف خلال زيارته الحالية لمصر.

تحدث البابا، أثناء اللقاء عن مصر وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وتقدم البابا تواضروس، بالشكر لملك إيرو، على تعاونه ودعمه للكنيسة القبطية لإنشاء مستشفي في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا بين البابا والملك والتقطت الصور تذكارية.

حضر اللقاء الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في أفريقيا الذي تربطه علاقة محبة ومودة بملك "إيرو".

البابا تواضروس الثاني مقاطعة إيرو النيجيرية الكنيسة القبطية الارثوذكسية

الخبر التالى:

لمواجهة التطرف.. تخريج دفعة من أئمة روسيا على مهارات الإفتاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

560

متعافون اليوم

284362

إجمالي الإصابات

16535

إجمالي الوفيات

231259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا