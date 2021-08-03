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حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن زيادة سعر الخبز.. وافتتاح مدينة "سايلو فودز"

06:04 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن زيادة سعر الخبز.. وافتتاح مدينة "سايلو فودز"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات السيسي زيادة سعر الخبز مدينة سايلو فودز طارق شوقي

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