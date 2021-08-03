حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن زيادة سعر الخبز.. وافتتاح مدينة "سايلو فودز"
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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