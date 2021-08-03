"الحركة الوطنية": افتتاح مدينة الغذاء يقضي على الاحتكار

كتب- مصراوي:

قال رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، يعد تعزيزًا للأمن الغذائي مما ينعكس على الأمن القومي المصري، موضحًا أن مشاركة الدولة في إنتاج السلع الأساسية للمواطن يساعد في ضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن مدينة الغذاء تعد صرحًا عملاقًا، يؤكد على قدرة الدولة في الصناعات الغذائية ورغبتها في توفير السلع عالية الجودة بأقل الأسعار، وتحت رقابة جادة وحقيقية من الدولة وتعد ايضًا نموذجًا صناعيًا متكاملا يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه وصولا إلى استخدامه في الصناعة داخل المدينة بدون تدخل بشري على الإطلاق، كذلك توفير وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس وإضافة قدرات إضافية للسوق المصري في مجال الصناعات الغذائية.

وتابع: "رؤية الدولة والقيادة السياسية باتت واضحة للجميع"، حيث يسعى الرئيس دائما لتنمية والتطوير على كافة الأصعدة داخليًا وخارجيًا ويتعامل مع جميع الملفات من منطلق الأمن القومي الشامل ومصلحة الدولة والمواطن.

وقال رئيس الحركة الوطنية المصرية، إن كلمة الرئيس السيسي وتوجيهاته يجب الوقوف عليها كثيرًا حيث وجه الرئيس بالاهتمام بصحة المواطن وخاصة الأطفال، لافتًا إلى أن حديث الرئيس عن الزيادة السكانية وخطورتها وكذلك ظاهرة السمنة والانيميا بين الطلاب يعكس الاهتمام الكبير بصحة الإنسان المصري.

وأشار إلى أن حديث الرئيس اتسم بالصراحة الشديدة والوضوح حيث فتح عدد من الملفات الشائكة التي تمثل عبء على المواطن وتعرقل مسيرة التقدم والتنمية، فكان لابد من فتحها والتحدث فيها بكل شفافية ووضوح، مؤكدا أن الرئيس السيسي يمتلك رصيد كبير لدى المصريين يجعله لا يتردد في طرح كافة الملفات على الشعب بكل شفافية مستندا على وعي الشعب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.