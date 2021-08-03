برلماني: وزير التعليم أخمد فتنة التشكيك في تصحيح امتحانات الثانوية

القاهرة - مصراوي:

قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نجح في إخماد فتنة التشكيك في إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، عندما أكد أن عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، ويتم التصحيح مركزيًّا تحت إشراف مباشر من أجهزة الدولة وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح؛ مثل الأعوام الماضية.

ووجه راضي، في بيان له اليوم الثلاثاء، تحية تقدير إلى الدكتور طارق شوقي الذي بادر بمجرد أن تم التشكيك في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتأكيد أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات، ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، وكل ما يُقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وتابع النائب: إضافة إلى تأكيده أن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل ٧٠٠ ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات المهمة، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيًّا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وطالب راضي أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مَن يقومون ببث مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي جعلت طالبات وطلاب الثانوية العامة وأُسرهم في حالة من الرعب والفزع الشديدين على مستقبل أبنائهم، مؤكدًا أن هناك حالة ارتياح واسعة النطاق لدى الرأي العام بعد هذه التصريحات المهمة والحاسمة من الدكتور طارق شوقي، والتي ضربت مروجي مثل هذه الشائعات والأكاذيب الخطيرة في مقتل.