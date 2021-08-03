Masrawy logo white

طلاب مدارس المكفوفين والمتفوقين يؤدون امتحانات الثانوية العامة

04:02 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
طلاب مدارس المكفوفين والمتفوقين يؤدون امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

قالت وزارة التربية و التعليم، إن نحو 225 طالب من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، أدوا امتحان مادة "الفلسفة والمنطق".

كما أدى 1179طالب بمدارس STEM الامتحان، حيث أدى 621 طالب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء و الجيولوجيا"، وأدى 558 طالب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات "، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس STEM، سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 هو نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى 2021، حيث يؤدى 1179 طالب/طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

مدارس المتفوقين مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة امتحان الفلسفة والمنطق رضا حجازي

الخبر التالى:

وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية تحقيق الأمن الغذائي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

560

متعافون اليوم

284362

إجمالي الإصابات

16535

إجمالي الوفيات

231259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:يد مصر تحقق إنجازا تاريخيا بإقصاء ألمانيا والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا