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العناني يناقش مع سفير دولة اليابان بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري

03:55 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
العناني يناقش مع سفير دولة اليابان بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري

وزير السياحة وسفير اليابان

كتب- يوسف عفيفي:
استقبل اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة بالزمالك، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور أنا يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر.

وبحسب بيان اليوم، ناقش اللقاء، آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال الهندسية والأثرية به، كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نظراً لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.

سفير اليابان وزير السياحة والاثار خالد العناني

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