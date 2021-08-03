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الكنيسة: فتح باب القبول لدفعة جديدة بإكليريكية الأنبا رويس

03:02 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
الكنيسة: فتح باب القبول لدفعة جديدة بإكليريكية الأنبا رويس

البابا تواضروس


كتب- مينا غالي:

أعلنت الكلية الإكليريكية بالقاهرة (الأنبا رويس)، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بالنظامين النهاري والمسائي للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

وفُتِح باب تقديم مستندات طالبي الدراسة في القسم النهاري بداية من أمس الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء ١٧ أغسطس، بينما يبدأ للقسم المسائي من يوم الاثنين الموافق ٢٢ أغسطس حتى الجمعة ١٧ سبتمبر.

وينشر مصراوي تفاصيل خطوات التقديم والمستندات المطلوبة له في المنشور المرفق:

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الكلية الإكليريكية الأنبا رويس

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