بعد افتتاح "سايلو فودز".. برلماني: السيسي يثبت كل يوم أن اهتمامه الأول بالإنسان

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، وعدد من المشروعات بمدن الدلتا، يعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي.

وأضاف زين الدين، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن افتتاحيات الرئيس اليوم هي دليل على اهتمام الرئيس بكل أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وتزيد من حجم الاستثمارات، لا سيما أن تلك المدينة الصناعية بالسادات تعزز قدرات الدولة الإنتاجية، وتخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي يثبت كل يوم أن اهتمامه الأول بالإنسان المصري وليس مجرد تطوير في مبانٍ وإنشاءات، مثمنًا حديثه عن الزيادة السكانية وخطورتها وكذلك ظاهرة السمنة بين الطلاب التي يعانيها نحو ٤ ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين طالب، وأيضًا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.

وأكد زين الدين ضرورة مواجهة هذه الظواهر التي من شأنها القضاء على أي آثار ونتائج للتنمية بالبلاد.