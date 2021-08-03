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"السياحة" تمد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين 6 أشهر

02:36 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
"السياحة" تمد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين 6 أشهر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 187 لعام 2021، بشأن استمرار عمل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر.

ونص القرار في المادة الأولى: استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها المنصوص عليها في هذا القرار وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 530 لسنة 2020 المشار إليه يتم خلالها انتخاب مجلس النقابة الجديد.

ونصت المادة الثانية، على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزارة السياحة خالد العناني نقابة المرشدين السياحيين

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