براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن 1326 فرصة عمل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

جاء ذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس 2021 ، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها، ليصل إجمالي فرص العمل 1326 فرصة.



وقال الوزير، في تصريحات اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأشار إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة

القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.