"الإسكان": إجراء تجارب تشغيل محطة رافع الصرف الصحي وخط طرد بأكتوبر الجديدة

القاهرة- أ ش أ:

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بأنه تم إجراء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بطاقة حالية 55 ألف متر مكعب/يوم، وبطاقة مستقبلية تصل لـ 140 ألف متر مكعب/ يوم، وخط الطرد، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، بمدينة أكتوبر الجديدة، تمهيداً لدخولهما الخدمة.

وأضاف وزير الإسكان أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكثيف العمل، وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

من جهته، أوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبدالمقصود، أن المحطة تخدم مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي ١٧٨٣ عمارة سكنية بمنطقتي الـ٨٠٠ فدان والمنطقة السادسة إبني بيتك، بالإضافة لموقع الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة ١٠٠٠ فدان، ومشروعي سكن مصر ودجلة بالمز.