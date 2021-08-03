مطار مرسى مطروح يستقبل 126 سائحا كازاخستانيا على طائرة شارتر



كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسي مطروح الدولي، طائرة شارتر سياحية تحمل على متنها 126 سائحا من كازاخستان، تستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة.

وقام فريق العلاقات العامةً بالمطار، وكذلك مسئولي مكتب وزارة السياحة باستقبال الوفد السياحي بالورود والبروشورات السياحية باللغات الأجنبية، التي توضح معالم المحافظة السياحية الشاطئية والأثرية عبر العصور المختلفة، وسيتم تنظيم برامج لزيارة الوفود السياحية لهذه لمناطق، والتمتع بمعالم مطروح السياحية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار التدفق السياحي الذى تشهده المحافظة مع موسم الصيف السياحي، والذي استقبل حتى الآن 12 طائرة شارتر سياحية ليصل إجمالي ما تم استقباله 16311 سائحا خلال الفترة الماضية.