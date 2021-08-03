Masrawy logo white

وزير التموين: مصانع للألبان والجبن والحلاوة تنضم قريبا لـ"سايلو فودز"

12:52 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
وزير التموين: مصانع للألبان والجبن والحلاوة تنضم قريبا لـ"سايلو فودز"

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين

كتب- مصراوي:

أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أهمية مشروع شركة "سايلو فودز" تكمُن في أنه سيكون له تأثيرا هاما لأنه يعتبر نموذجا صناعيا يحتذى به وخاصة من مفهوم سلاسل الإمداد وهو أحدث مفهوم لرفع الكفاءة، كذلك توفير وجبة مؤمنة ذات جودة عالية لطلبة المدارس.

وأشار إلى أن هذا المشروع نموذجيا بكل المقاييس لأنه يبدأ من الحصول على الأقماح من المناطق الجديدة التي قامت جهاز الخدمة الوطنية بزراعتها في توشكى والفرافرة أو شرق العوينات، ثم يتم تخزينها على أعلى مستوى من الصوامع لتغطي كافة احتياجات خطوط الإمداد.

وأضاف الوزير أن أهم نقطة في المجمع هو التوزيع الآلي للدقيق على كافة خطوط الإنتاج سواء المكرونة أو المخبوزات أو البسكويت، مؤكدا أنه لا يوجد أي تدخل بشري إطلاقا في هذه العملية مما يؤكد سلامة المنتج سواء من الناحية الصحية أو الجودة.

ولفت إلى أن هناك مرحلة أخرى ستضم مصنعا للألبان ومصنع للجبن بأنواعها وآخر لإنتاج الحلاوة.​

علي مصيلحي الألبان الجبن الحلاوة سايلو فودز وزير التموين

الخبر التالى:

عضو هيئة كبار العلماء: يجب أن يكون المفتي على علم تام بالحكم الشرعي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

560

متعافون اليوم

284362

إجمالي الإصابات

16535

إجمالي الوفيات

231259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا