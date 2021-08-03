ضرورة حتمية.. برلماني يطالب بإصدار تشريع يحظر إصدار الفتاوى الدينية من غير المتخصصين

كتب- مصراوي:

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التحية والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على كلمته الواضحة والحاسمة أمام المؤتمر العالمي لدور هيئات الإفتاء في العالم.



وقال النائب إنه يتفق تمامًا مع تأكيد الوزير أنه لا بد من دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية؛ تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية، كلّ في المهام الموكلة إليه مع سن القوانين التي تحول دون افتئات أي شخص أو جماعة أو جمعية أو تنظيم على حق الدولة في تنظيم شؤونها؛ خصوصًا الشأن الديني لما يترتب على الفوضى فيه من خطر داهم على الدين والدولة .

وأعلن قورة، في بيان له اليوم الثلاثاء، ضرورة سن تشريع واضح وصريح وبه عقوبات مشددة ضد مَن ينصبون أنفسهم على إصدار الفتاوى الدينية وهم غير مؤهلين، مع مواجهة ظاهرة استغلال البعض لوسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، و"فيسبوك" بصفة خاصة، في إصدار العديد من الفتاوى التي تسمم عقول شبابنا وأبنائنا الصغار، مؤكدًا أنه سيقوم بمراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الأمور من أجل التوصل إلى مشروع قانون متكامل يقضي على مثل هذه الظواهر التي تحدث بلبلة لدى الرأي العام؛ لتقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان في فصله التشريعي الثاني الذي يبدأ في شهر أكتوبر القادم؛ لمواجهة إصدار الفتاوى الدينية من غير المتخصصين، خصوصًا أن هذا التشريع أصبح ضرورة حتمية.

وثمَّن قورة تأكيد وزير الأوقاف حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية؛ لا سيما المتناظرة، تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتضييق الفضاء الواقعي والإلكتروني على جماعات التطرف وأبواقها العميلة المأجورة،

مع التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين في مجال الشأن الديني من الخطباء والوعاظ وأمناء الفتوى؛ بما يمكنهم من فهم الواقع وقضاياه ومستجداته والتسلح بأدوات العصر، لا سيما ما يتصل بعصر الرقمنة واستخدام مختلف أدوات ووسائل التواصل.