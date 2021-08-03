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مدير مؤشر الفتوى: جماعة الإخوان استغلت جائحة كورونا لتكون مرجعية للإفتاء

11:30 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
مدير مؤشر الفتوى: جماعة الإخوان استغلت جائحة كورونا لتكون مرجعية للإفتاء

دار الأفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور طارق ابو هشيمة مدير مؤشر الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جائحة كورونا جعلت مؤسسات الفتوى تتفاعل بشكل أكبر مع التحول الرقمي.

وأوضح خلال ورشة عرض نتائج مؤشر الفتوى، على هامش مؤتمر دار الإفتاء" مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، الثلاثاء، أن عام ٢٠١٨ كان الأكثر استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل التنظيمات الإرهابية، وذلك تم من خلال رصد الخطاب الإفتائي لهذه التنظيمات.

وأشار إلى أن تنظيم القاعدة هو الأكثر تراجعا في الخطاب الإفتائي، يليه داعش بعد مقتل ابو بكر البغدادي، وكانت الفتاوى الجهادية هي الأكثر ظهورا في عام ٢٠١٨.

وأوضح أن جماعة استغلت القضية الفلسطينية للترويج لها، وفكرة الولاء والبراء، كما هو الحال بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الجماعة استغلت جائحة كورونا لتكون هي المرجعية الرئيسية للفتوى.

ولفت إلى أن هناك بعض الأصوات نادت بتجديد الخطاب الديني وكان غرضها الهدم وليس تنقية التراث.

دار الإفتاء المصرية طارق ابو هشيمة مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان

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