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الإجمالي ٣٧ محطة.. البيئة: تركيب محطة رصد للضوضاء ببني سويف الجديدة

10:33 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
الإجمالي ٣٧ محطة.. البيئة: تركيب محطة رصد للضوضاء ببني سويف الجديدة

تركيب محطة رصد للضوضاء ببني سويف الجديدة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بالتعاون مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

يهدف ذلك لتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة بني سويف والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء، ليصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء ٣٧ محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بمراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وذلك من خلال تقييم ورصد مستويات الضوضاء في مختلف المناطق وإمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها في إقامة أي مشروعات قومية، مثل الطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وزارة البيئة رصد الضوضاء محطات الرصد

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