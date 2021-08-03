الرئيس يفتتح اليوم المدينة الصناعية الغذائية بالسادات "سايلو فودز" ومشروعات بالدلتا
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي يفتتح صباح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.
ويضم مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز) عددا من المصانع منها : - مصنع البسكويت .- مطحن الدقيق .- مصنع المكرونة . - مصنع المخبوزات. - مصانع طباعة و إنتاج العلب الكرتونية اللازمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها.
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