التمويل العقاري| شقة في الإسكان الاجتماعي ولا "المتوسط"؟.. اعرف الفرق بالمساحات والأسعار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أولى المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ويتضمن الطرح الجديد مشروعات لمحدودي ومتوسطى الدخل، في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، ويتساءل المتقدمين عن المشروع الأفضل وأوجه المقارنة من حيث المواصفات والأماكن والأسعار.

- أماكن الطرح:

شقق محدودي الدخل: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

شقق متوسطى الدخل: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

- مواصفات الشقق:

شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 أمتار و120 مترًا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

المساحة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي قريبة جدا من مساحة الـ100 في الإسكان المتوسط والفرق ليس كبير، لكن الجزء الذي سيحسم الاختيار هو السعر، حيث تصل الواحد 90 مترًا إلى من 184 ألف إلى 310 آلاف، أما الوحدة 100 متر سعرها 471 ألف جنيه.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، بداية من يوم 8 أغسطس الجاري لمتحدى الإعاقة ويوم 15 أغسطس لكل المواطنين حتى 9 سبتمبر المقبل.

معدل الدخل الشهري:

ويوجد نقطة أخرى ستحدد الاختيار وهي معدل الدخل، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب و6000 للأسرة ، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى لدخل الأعزب 10000جنيه، والمتزوج 14000 جنيه.

الأسعار:

أسعار شقق محدودي الدخل تبدا من 164 ألف جنيه للشقق الـ75 متر،، كما تصل شقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة فالأسعار الأقل تكون للشقق التى سيتم تسليمها مباشرة بعد انتهاء الحجز وإعلان نتائج المتقدمين، لكن الشقة الأغلى سيكون تسليمها بعد 3 سنوات.

وبالنسبة لشقق الإسكان المتوسط تبدأ الأسعار من 471 ألف، وحتى 950 ألف جنيه، حيث يتراوح شقق الإسكان المتوسط من 741 ألف إلى 546 ألف، ويكون السعر الأعلى لشقق الاسكان الاستثماري والذي يتواجد في مدن الغردقة وبور فؤاد.

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