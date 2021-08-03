مصر وألمانيا.. تعرف على القناة الناقلة والتردد وموعد مباراة منتخب اليد في ربع نهائي الأولمبياد

كتب- مينا غالي:

يستعد عشاق كرة اليد، لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد أمام نظيره الألماني في إطار مباريات دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء، في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة 1:45 بتوقيت القاهرة، و2:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، حيث تُبث المباراة على قناة bein sports premium3 المشفرة، وذلك على تردد 11054 أفقي -معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 2/3. (نايل سات).

وتُبث على تردد 11585 عمودي -معدل الترميز 27500– معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات).

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد كل من: "كريم هنداوي- محمد عصام الطيار- محمد علي في حراسة المرمى، وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار- أحمد مؤمن صفا، الظهير الأيسر: علي زين- يحيى الدرع- حسن وليد قداح، صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو"- أحمد خيري- سيف الدرع، الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر- يحيى خالد- محسن رمضان، الدائرة: محمد ممدوح هاشم- إبراهيم المصري- وسام نوار- أحمد عادل".​