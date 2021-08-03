​​"من غير ما تتعامل مع موظفين".. الكهرباء تطلق خدمة "نور" الناطقة

كتب- محمد صلاح:

"أهلًا أنا نور المساعد الذكي، كيف يمكنني مساعدتك؟".. خدمة جديدة أطلقتها وزارة الكهرباء عبر منصتها الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها منذ عام لتقديم 17 خدمة للمواطنين إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب لشركات التوزيع لمنع التكدس، وتطبيقًا لاستراتيجة الدولة والتوسع يف تقديم الخدمات إلكترونيًا.

وفعلّت الشركة تلك الخدمة الجديدة تحت اسم "نور المساعد الذكي"، من خلال منصة الكهرباء عبر الرابط: اضغط هنا

ووفق مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يمكن من خلال تلك الخدمة دفع فواتير الكهرباء بسرعة ولأي شركة من الشركات ببساطة، كما أن البرنامج يتيح الإبلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال على رقم الشكاوى 121، موضحًا أن البرنامج يجيب على التساؤلات تلقائيًا دون التحدث مع أي موظف، كما يمكن الاستفسار عن الخدمات المتاحة وتقديم شكوي في حالة أن هناك أي مشكلة تعرضت لها أثناء تعاملك مع المنصة بشكل عام وسيتم التواصل معك بشكل سريع الدعم الفني.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستفعل قريبًا خدمة تسجيل قراءة استهلاك الكهرباء الشهري بالعدادات عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت الوزارة منذ ما يقرب من عام إطلاق منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والذي أعلن عنه في الأول من يوليو الماضي، لتقديم خدماتها للمواطنين بما يتواكب مع خطة الحكومة الرقمية، لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالدخول على الرابط الخاص بـمنصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة، تظهر 17 خانة من المفترض أن تقدم خدماتها، كالتقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية، وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد، وغيرها.

وبعد ما يقرب من العام فعلت المنصة 6 خدمات منها خدمة طلب تحويل حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي، وحصول المشترك على شهادة بيانات تفيد أنه متعاقد مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وخدمة الإبلاغ عن الأعطال والشكاوى.

وتقدم المنصة أيضًا خدمة طلب توصيل تيار مؤقت أو تعديل توصيلة العداد وطلب لجدولة المديونيات على أقساط شهرية كما تم تفعيل خدمة توصيل التيار الكهربي للمباني السكنية والمنشآت الاستثمارية.