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محافظ القاهرة: إزالة 700 عقار بعزبة الهجانة لإنشاء محور شينزو آبي

11:05 م الأحد 29 أغسطس 2021
محافظ القاهرة: إزالة 700 عقار بعزبة الهجانة لإنشاء محور شينزو آبي

بدء إزالة عدد من العقارات في الهجانة بسبب محور شين

كتب– أسامة علي:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هناك أكثر من مليون مواطن يقيمون بمنطقة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا" والتي تبلغ مساحتها 750 فدانًا.

وأضاف محافظ القاهرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه المناطق كانت محرومة من الخدمات وغير مخططة وتميل للعشوائية ومن هنا جاء تدخل القيادة السياسية وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخطيطها ورفع مستوى المعيشة بها بما يليق بالمصريين.

ولفت عبدالعال إلى أنه جاري إنشاء محور شينزو آبى "الوفاء والأمل" بداية من محور الشهيد بمدينة نصر حتى مدينة السويس مرورا بمدينة الأمل واستلزم ذلك نقل عدد من الأسر من المنطقة وتم تسليمهم شقق مجهزة بالكامل، موضحا أنه تم الانتهاء من طريق مدينة الأمل المرتبط بمحور شينزو آبى "الوفاء والأمل" الذى خفف من الكثافات المرورية وحل أزمات كبيرة.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 700 عقار كان يضم 1400 أسرة تم نقلهم إلى مشروع المحروسة واحد وأهالينا، لإنشاء هذا المحور.

محافظ القاهرة خالد عبدالعال محور شينزو آبي كامل الوزير

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