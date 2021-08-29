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البابا تواضروس يترأس صلاة التجنيز على الأنبا بطرس في كاتدرائية العباسية

10:47 م الأحد 29 أغسطس 2021
البابا تواضروس يترأس صلاة التجنيز على الأنبا بطرس في كاتدرائية العباسية

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها بشيخوخة صالحة بعد صراع قصير مع المرض.

وقال الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس صلوات الجنازة ظهر غدٍ الاثنين من الكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية.

وولد الراحل عام 1947، وترهب في دير الشهيد مارمينا بمريوط عام 1978 باسم الراهب بطرس أڤا مينا، وسيم أسقفًا عامًا على شبين القناطر سنة 2009 على يد البابا شنودة الثالث، وتم تجليسه على إيبارشية شبين القناطر سنة 2013 على يد البابا تواضروس، وهو الشقيق الأكبر المتوفى الأنبا كيرلس مطران ميلانو.

البابا تواضروس الأنبا بطرس ايبراشية شبين القناطر

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