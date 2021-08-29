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​"الربح على حساب الصحة".. طلب إحاطة يحذر من مخاطر المياه المعدنية "المغشوشة"

09:43 م الأحد 29 أغسطس 2021
​"الربح على حساب الصحة".. طلب إحاطة يحذر من مخاطر المياه المعدنية "المغشوشة"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:


قالت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة، قيام عدد من الأشخاص داخل "مصانع بير سلم"، بتعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لكبرى الشركات ويتم بيعها للمواطنين، مستهدفين من وراء ذلك تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.

وأضافت النائبة- في طلب إحاطة موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية- أن هذه المصانع ليست فقط تبيع مياه الصنبور على أنها مياه معدنية، بل تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة، وهذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن نتيجة تفاعل البلاستيك مع المياه منتجًا مواد مسرطنة، وخاصة إذا كان البلاستيك يتعرض لأشعة الشمس.

وتابعت، أن الكثير من المستهلكين يخدعون بشراء زجاجات المياه، لاسيما في فصل الصيف الذي يعد موسم بيع زجاجات المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين للشرب، إلا أنهم في الواقع لا يدركون أن كثير من هذه المياه مغشوشة، ويمكن أن تسبب لهم أضرارًا خطيرة على صحتهم، نتيجة احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم الضار بالصحة.

وطالبت النائبة روان لاشين، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات المغشوشة للمستهلكين، وتوقيع أقصى الجزاءات الرادعة على القائمين علىيها، لما يرتكبونه من جرائم.

مجلس النواب روان لاشين مخاطر المياه المعدنية علامات تجارية

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