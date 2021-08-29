تنظيف طبقات السناج.. وزير السياحة والآثار يتفقد تطوير معبد إسنا

(مصراوي):

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى معبد إسنا، لتفقد آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بمشروع تنظيفه وإعادة ألوانه إلى سابق عهدها، ومتابعة التجهيزات اللازمة لأعمال تطوير المنطقة الأثرية بأكملها وإتاحتها للزائرين المصريين والسائحين.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن الأعمال بالمعبد شملت تنظيف طبقات السناج والإتساخات وإزالة الأملاح من على جدران وسقف المعبد وإظهار الألوان الأصلية للنقوش وخاصة النقوش الفلكية والتي يتميز بها سقف المعبد، هذا بالإضافة إلي أعمال التطوير للمنطقة المحيطة بالكامل، مما يعمل علي الحفاظ علي الموقع الأثري وتحسين تجربة الزائرين وزيادة مستوى تنافسية المنطقة كموقع تراثي متميز.

وأضاف وزيري: إن لجنة تطوير الخدمات تقوم الآن بمتابعة أعمال تطوير وتأهيل الموقع ورفع كفاءة الخدمات به، عن طريق تزويد المنطقة بعدد من اللوحات الإرشادية والتعريفية التي تحكي تاريخ المنطقة، وتوفير مقاعد ومظلات خشبية لحماية الزائرين من الشمس، وذلك بما يتفق مع البيئة التراثية للمكان، هذا بالإضافة إلي إتاحة الموقع لذوي الهمم وتوفير ممرات لتسهيل الحركة لهم.

ومن جانبه قال العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات: إن نقوش المعبد الملونة عانت على مر القرون من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والاتساخات، بالإضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط، وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح، الأمر الذي استلزم إعداد مشروع ترميم وتطوير للمعبد للحفاظ عليه وعلى نقوشه الفريدة والمتميزة.

وفي طريق عودته إلى مدينة الأقصر حرص وزير السياحة والآثار على زيارة معبد الطود، للوقوف على حالة المعبد تمهيدا للبدء في أعمال ترميمه وتطوير خدمات الزائرين به.

وأوضح وزيري أن أعمال الترميم ستشمل ترميم البلوكات الحجرية المتناثرة بأرضيته ورفعها على قواعد حجرية لحمايتها وإظهارها بصورة أفضل بما يتيح للزائرين الاستمتاع برؤيتها بالشكل الأمثل لتكون متحف مفتوح.