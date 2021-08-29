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مي حلمي| نقابة الإعلاميين تمنع ظهورها على أي وسيلة إعلامية

08:36 م الأحد 29 أغسطس 2021
مي حلمي| نقابة الإعلاميين تمنع ظهورها على أي وسيلة إعلامية

مي حلمي

(مصراوي):

أصدر الدكتور طارق سعدة القرار رقم 19، بمنع ظهور الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة، والذي أوصى بأنها خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مي حلمي غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، وعليه فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد، وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور، وبناء عليه فقد أصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استنادًا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

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مي حلمي طارق سعدة نقابة الإعلاميين قناة الحدث اليوم

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