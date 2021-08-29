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بالفيديو.. كيف نجح اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في إدارة فعالية التبرع بالبلازما؟

07:08 م الأحد 29 أغسطس 2021
بالفيديو.. كيف نجح اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في إدارة فعالية التبرع بالبلازما؟

التبرع بالبلازما

(مصراوي):


نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الجمهورية الجديدة، اليوم الأحد، فيديو يوثق كيف نجح شباب الاتحاد في إدارة وتنفيذ فعالية التبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتوافد أكثر من ثلاثة آلاف شاب اليوم على مراكز التبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، وتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات.

وتابعت غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة توافد المتبرعين على مدار اليوم ونجاح عمليات التبرع في سهولة ويُسر.

وجاءت هذه الفعالية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وكان قد دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة في المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم.

التبرع بالبلازما اتحاد الجمهورية الجديدة وزارة الصحة

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