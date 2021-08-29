وزير الزراعة يترأس مجلس برنامج التنمية الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس أوصياء برنامج التنمية الزراعية، اليوم الأحد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال القصير إن الاجتماع بحث نتائج المشروعات الممولة بقروض من بعض الجهات الدولية المانحة لتمويل القطاعات الزراعية الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والداجنة والألبان والأسماك والري الحقلي، ومحاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والتصنيع القائم على هذه الأنشطة ومعاملات ما بعد الحصاد، ومدخلات الإنتاج.

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وأضاف القصير، الأحد، أن برنامج التنمية الزراعية يستهدف تحسين مستوى معيشة صغار ومتوسطي المزارعين والمربين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث أيضًا رسم الاستيراتيجيات وتحديد الأنشطة التي يجب تمويلها مع مراجعة ومتابعة التمويلات السابقة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى أن الأولوية لتمويل البحوث التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي أو التي تسهم في زيادة الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور.