"مي حلمي تعمدت استفزازي".. أول تعليق من لاعب الزمالك بعد حلقة "الحكم"

كتب– مينا غالي:

علق أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، على واقعة انسحابه من أحد البرامج على قناة "الحدث" من تقديم الإعلامية مي حلمي.

وقال صالح لـ"مصراوي"، إن محمود العسال، المستشار القانوني لقناة "الحدث" ومحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة قناة الحدث، وتواصلوا معه وقدموا اعتذارهما عما حدث من حلمي في أحد البرامج بقناة الحدث عما بدر منها.

وتوجه لاعب نادي الزمالك السابق بالشكر للقائمين على القناة لسرعة استجابتهما، واتخاذ قرار بوقف البرنامج وإيقاف الإعلامية مي حلمي.

ولفت لاعب نادي الزمالك إلى أن الإعلامية تعمدت استفزازه بأسئلة ليست في محلها، وتجاوزت معه على الهواء ما اضطره إلى الانسحاب من البرنامج على الهواء.

وقررت قناة الحدث اليوم، إحالة الإعلامية مي حلمي، للتحقيق بعد مهاجمة الكثيرين لها بسبب تعاملها بطريقة غير مهنية مع كابتن نادي الزمالك أحمد صالح، خلال برنامج "الحكم" ما دفعه للانسحاب على الهواء.

وقال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث اليوم، لـ"مصراوي"، إن القناة قررت وقف مي حلمي لحين انتهاء التحقيق معها کإجراء ضروري وإيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين".

وأوضح العسال، أن ذلك يأتي بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الاعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج الكابتن أحمد صالح، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي.

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