نقيب الأشراف: مشروعات الرئيس السيسي القومية لم تحدث في تاريخ مصر الحديث

كتب- محمود مصطفى:

قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هدفه الارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأضاف نقيب الأشراف، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بتنمية وتعزيز المشاريع القومية، منذ توليه مهام منصبه، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للمواطن المصري على أرض الواقع، وتقديم الخدمات اللازمة له، مثل "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن الرئيس السيسي يضع النهوض الحقيقي بالأسرة المصرية على رأس أولويات التنمية في مصر، مشددا على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية سيؤتي ثماره في القريب العاجل.

وشدد نقيب الأشراف، على أن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وتهدف إلى بناء الإنسان وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.