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بالدبلوم.. الجيزة تعلن وظائف جديدة في إحدى شركات الأمن

05:56 م الأحد 29 أغسطس 2021
بالدبلوم.. الجيزة تعلن وظائف جديدة في إحدى شركات الأمن

مشرف أمن ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى الشركات الخاصة العاملة في الأنظمة الأمنية (مشرف أمن- مشرف مناطق).

وجاءت الشروط والمميزات على النحو التالي:

- السن من 25-55 سنة

- المؤهل (دبلوم).

- عدد ساعات العمل 8 ساعات من 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

- الإجازات (الجمعة والسبت) بجانب الإجازات الرسمية للدولة.

- أماكن العمل قريبة من محل السكن.

- بداية التعاقد 2200 جنيه.

وناشدت المحافظة، الراغبين في العمل، التوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، علمًا بأن العمل مستمر يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.
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الجيزة فرص عمل وظائف محافظة الجيزة شركات الأمن

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