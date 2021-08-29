بداية من 2022.. استبعاد 5 فئات من العمل في المطاعم والمنشآت السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تسليم الكارنيهات الأمنية الخاصة بالعاملين في المنشآت الأعضاء بالغرفة والتي سجلت بياناتها وبيانات العاملين بها ضمن قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارتي السياحة والداخلية.

ودعت الغرفة، الأعضاء، إرسال مندوبيهم إلى الغرفة لاستلام كارنيهات العاملين بها، مناشدة المنشآت والمطاعم السياحية، الذين لم يشتركوا أو لم يتم تسجيلهم في منظومة قاعدة البيانات التي أقرتها وزارة السياحة سواء للعاملين الدائمين أو المؤقتين إلى سرعة التسجيل تفادياُ من تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتي تبدأ بوقف الخدمات المقدمة من الوزارة والغرفة وتتدرج لحد إلغاء الترخيص.

وكشف مصدر لـ"مصراوي"، عن الفئات المقرر استبعادها من العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية بداية من 2022، على النحو التالي:

استبعاد المرفوضين أمنيا سواء العمالة المصرية أو الأجنبية سواء (دائمة أو مؤقتة) وتشمل:ـ

1- أصحاب القضايا الجنائية أو الأمنية أو السياسية أو أية قضايا أخرى.

2- من يصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها.

3- جميع الأفراد المتجاوزين على القطاع بهدف تحسين الصورة أمام الوافدين.

4- من لهم علاقة بجرائم الإرهاب والسرقة والحوادث التي تواجه السائحين

5- من يثبت تعاطيه المخدرات أو ما شابه ذلك.

واستعرض عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مميزات وفوائد "الكارنيه الأمني السياحي" على قطاع المنشآت والمطاعم السياحية وذلك على النحو التالي:

- يُعد بطاقة PVC يتضمن شريحة إلكترونية بها كارت بيانات reader يحمل بيانات العامل وذات علامات مائية تجعل من الصعب تزويرها لفرض المزيد من عوامل ومعدلات الأمان عليها.

- سيكون "الكارنيه" الهوية المعتمدة للكشف الأمني عن العاملين بداية من عام 2022.

- تمثل البطاقة تعريفاً بالعامل السياحي بجميع بياناته الشخصية، ونوعية وظيفته والمؤسسة السياحية التابع لها، والتدريبات الحاصل عليها.

- البطاقة آلية للربط الإلكتروني بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة.

- يساعد في تأمين القطاع السياحي والوفود السياحية وجودة الخدمات.

- يصبح الـ"كارنيه السياحي" هو الهوية الجديدة التي لن يٌسمح لأي فرد أن يعمل في القطاع بدونه.

- يوفر كافة البيانات عن العاملين وإجراءات الكشف الأمني التي كانت تتم في السابق.

وشدد رئيس الغرفة، على أنه تم التنسيق مع الشركة القائمة على المشروع لحذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفادياً لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيراً إلى أنه قد تم إخطار كافة المنشآت السياحية في المحافظات ببدء تسليم الكارنيهات.

وكانت الغرفة، أصدرت العديد من المنشورات الدورية والبيانات الصحفية الداعية لأعضاء الغرفة للإشتراك في هذه المنظومة، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية المجانية تحت إشراف قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بالغرفة للمسئولين بالمنشآت حول كيفية تسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومنحهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها للتسجيل.

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