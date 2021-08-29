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مي حلمي| الحدث اليوم: إيقاف مقدمة برنامج "الحكم" لحين انتهاء التحقيق في حلقة أحمد صالح

04:39 م الأحد 29 أغسطس 2021
مي حلمي| الحدث اليوم: إيقاف مقدمة برنامج "الحكم" لحين انتهاء التحقيق في حلقة أحمد صالح

مي حلمي

كتب- مينا غالي:

قررت قناة الحدث اليوم، إحالة الإعلامية مي حلمي، للتحقيق وذلك بعد مهاجمة الكثيرين لها بسبب تعاملها بطريقة غير مهنية مع كابتن نادي الزمالك أحمد صالح، خلال برنامج “الحكم” مما دفعه للانسحاب على الهواء.

وقال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث اليوم، لمصراوي، إن القناة قررت وقف مي حلمي لحين انتهاء التحقيق معها کإجراء احترازي، وإيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين ".

وأوضح العسال، أن ذلك يأتي بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الاعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق ۲۸ أغسطس ٢٠۲۱ وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج الكابتن أحمد صالح، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي.

مي حلمي حلقة نجم الزمالك قناة الحدث أحمد صالح برنامج الحكم

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