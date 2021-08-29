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"مصر للطيران" تسير 72 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب.. غدًا

04:17 م الأحد 29 أغسطس 2021
"مصر للطيران" تسير 72 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب.. غدًا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم الأحد، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا إلى 72 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمان، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارنكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٣ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية

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