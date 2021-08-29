وزير الزراعة: نستهدف تحويل 3.7 مليون فدان إلى الري الحديث خلال 3 سنوات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تسعى لتقديم كل التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين في الاعتماد على أنظمة الري الحديث في زراعة أراضيهم، مضيفًا أن البنك الزراعي يمنح المزارعين قروضًا دون فائدة يتم سدادها على ١٠ سنوات؛ لتطبيق أنظمة الري الحديث في مزارعهم.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الري الحديث بين البنك الزراعي المصري والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعي، والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، التي شهدها، اليوم الأحد، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وبحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك الزراعي.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن الوزارة، وسامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ممثلًا عن البنك، وكل من السيد عبد الفتاح سراج الدين، رئيس الجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، والسيد مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعي.

وتابع القصير بأن وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تستهدفان تحويل نظام الري بالغمر إلى أحد أنظمة الري الحديث (التنقيط- الرش) لإجمالي مساحة ٣.٧ مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أن جمعيتَي استصلاح الأراضي والأراضي المستصلحة سوف تقومان بحلقة الوصل بين البنك الزراعي المصري والمزارعين؛ لنشر الوعي بينهما بمميزات الري الحديث وحثهم على الاعتماد عليه في ري أراضيهم.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة تدعم كل جهود الدولة التي تهدف إلى تطوير أنظمة الري وتحسين إنتاجية الفدان في مختلف المحاصيل، مشيرًا إلى أن المحافظة نظمت منذ أسبوعين مؤتمرًا موسعًا لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، داعيًا المزارعين إلى ضرورة مواكبة التطورات وتنفيذ توجهات الدولة نحو الاعتماد على أنظمة الري الحديث؛ بما يعود بالنفع على إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الأسرة وكذلك تحقيق وفرة في المياه .