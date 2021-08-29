أبرزها مصابة بـ"الفطر الأسود".. "الشكاوى الحكومية" تكشف عن تفاصيل استجابتها لعدد من استغاثات المواطنين

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استجابت لعدد من الشكاوى والاستغاثات التي تلقتها ورصدتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف الرفاعي، في بيان له اليوم الأحد، أن من بين تلك الشكاوى ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من شكوى جماعية بوجود كسر بسور كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مما يهدد سلامة المواطنين مرتادي الكوبري، حيث تم في هذا الصدد التنسيق الفوري مع محافظة الدقهلية، وقام مجلس مدينة المنصورة بإجراء الصيانة العاجلة، لحين قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإجراء الصيانة الشاملة للكوبري موضوع الشكوى عقب انتهاء أعمال رصف وتطوير الطريق المؤدى للكوبري؛ حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وذكر مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تعاملت مع عدد من الشكاوى والاستغاثات التي تم رصدها، وكذا الواردة إليها من المواطنين، والتي تتعلق بقطاعات مختلفة، ونجحت المنظومة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لهذه الاستغاثات، وإزالة أسباب تلك الشكاوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات الواردة، وإزالة أسبابها؛ خصوصًا التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ورصدت المنظومة عددًا من استغاثات المواطنين المقيمين بمنطقة الطوابق بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حول وجود طفح للصرف الصحي بالمنطقة استمر عدة أيام، وبتوجيه الشكوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه بعد المعاينة اتضح أن هناك كسرًا بإحدى مواسير مياه الشرب الخاصة بأحد العقارات، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة الكسر، ونزح وشفط تراكمات المياه، وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى عدد من الأهالي المقيمين بقرية شلقام- مركز بني مزار، بمحافظة المنيا، أفادوا فيها تضررهم الشديد من الطفح المتكرر لمياه الخزانات الخاصة بالعقارات السكنية بالقرية، ولمدة دامت أكثر من عشرة أيام، ما أدى إلى صعوبة التحرك واستخدام الطرق، وإعاقة المارة، وبالتوجيه إلى محافظة المنيا، أفاد مركز بني مزار والوحدة المحلية لقرية شلقام، أنه تم كسح المياه، واستخدام الرمال الصفراء لإعادة تمهيد الطريق الغربي والشرقي بالمنطقة محل الشكوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تلقت استغاثة من المواطن (هـ. ن. ط)، والمقيم بميدان الحجاز بحي مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، أفاد فيها وجود ماس كهربائي أدى إلى انفجار كابل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي عن العقار بالكامل لمدة دامت أكثر من ست ساعات، وبالتوجيه تبين احتراق علبة الكابل الكهربائي الخاصة بالعقار، نتيجة زيادة الأحمال، وعدم تناسبها مع العلبة القديمة التي احترقت، وتم إصلاح العطل واستبدال العلبة التالفة وإعادة التغذية الكهربائية للعقار.

وأشار الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت التماسًا من أحد المواطنين، أفاد خلاله أنه من ذوي القدرات الخاصة، ويعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وغير قادر على تحمل المصاريف الدراسية لابنته، حتى يتسنى له التقدم بأوراق التحاقها لإحدى مدارس التعليم الأساسي، وبالتوجيه إلى محافظة الأقصر، وجه المحافظ بإعفاء مقدم الالتماس من المصاريف الدراسية، وقبول ابنة المواطن بمرحلة التعليم الأساسي.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة رصدت أيضًا الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضمنت سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن لإحدى الأسر المقيمة بشارع هدى شعراوي، بحي السلام، بمحافظة الإسماعيلية، وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، وتم البدء في أعمال إعادة بناء المنزل.

ورصدت المنظومة الاستغاثة المنشورة على "فيسبوك"، والتي تضمنت سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منها سيدة مسنة بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وقام المختصون بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بإنهاء إجراءات إدراج أحفاد المواطنة الأيتام ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وجار إنهاء كل إجراءات الصرف، علمًا بأن المواطنة تحصل على معاش تأميني ساري الصرف.

وتعاملت المنظومة مع استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والدته تدعى (ث. ش. ب) والبالغ عمرها (71) عاماً، حيث أفاد نجلها أنها أصيبت بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابتها بفيروس الفطر الأسود، وتم التنسيق الفوري مع كل من مدير مستشفى كفر الشيخ العام وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وتم تشكيل لجنة من استشاري أمراض الباطنة والعزل المختصين بالأمراض الوبائية (كورونا- الفطر الأسود) ، وإجراء كل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابتها بفيروس الفطر الأسود، وتم إجراء جراحة عاجلة لاستئصال عظام الفك العلوي بالكامل لاستئصال المنطقة المصابة بفيروس الفطر الأسود؛ حفاظًا على حياة المواطنة، بالإضافة إلى حجزها بالرعاية المركزة (عزل) ما بعد الجراحة، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم، حتى استقرار الحالة الطبية للمريضة.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، شكوى المواطن (م. ج. م) المقيم بشارع الأهرام بمحافظة الجيزة، أفاد فيها أنه متضرر من قيام معرض الموبيليا أسفل العقار المقيم به، من استخدام بدروم العقار لتصنيع الأثاث والموبيليا، وتخزين مواد ضارة بسلامة وصحة المقيمين بالعقار، بالإضافة إلى التسبب في ضوضاء مستمرة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، أفاد حي العمرانية بتشكيل حملة مكبرة، وبعد المعاينة على الطبيعة اتضح قيام مسؤولي المعرض باستخدام بدروم العقار لتصنيع وصيانة الموبيليا والأثاث المنزلي والمكتبي، وتخزين المواد المستخدمة في ذلك، وبعض المعدات التي تسبب إزعاجًا للمقيمين بالعقار، وعليه تم عمل محضر غلق للمخالفة، وتم تنفيذ الغلق والتشميع ومصادرة المعدات المرتبطة بممارسة الأنشطة المخالفة.

ولفت الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة بندر ثاني دمياط، بمحافظة دمياط، يتضرر فيها من وجود مقهى بالمنطقة غير مرخص وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يقوم القائمون على المقهى بتقديم "الشيشة" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتوجه إلى محافظة دمياط، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أنه فور تلقي الشكوى، تم تشكيل حملة، وتشميع المقهى محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفاً: تلقت المنظومة أيضًا شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمنطقة مساكن الأزهر بحي غرب أسيوط، بمحافظة أسيوط، وأفادوا خلالها تضررهم من مغسلة سيارات أسفل أحد العقارات، مسببة ضوضاء للمقيمين بالعقار وما حوله، كما أفادوا أن تلك المغسلة غير مرخصة، وبالتوجيه إلى محافظة أسيوط أفاد حي غرب أسيوط أنه بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالمحافظة، اتضح أن المغسلة غير مرخصة بالفعل، وتم استصدار قرار غلق وتنفيذه بمساعدة قوة من قسم شرطة المرافق والإشغالات، وتم تشميع المكان.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تلقت شكوى من المواطن (م. س. م) المقيم بمركز بنها، بمحافظة القليوبية، أفاد فيها أنه قام بإجراء عملية على ماكينة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك الوطنية بمدينة بنها، لسحب مبلغ، إلا أنه نظراً لحدوث عطل بالماكينة أثناء عملية الصرف؛ لم يتمكن من استلام المبلغ نقداً، كما أفاد أنه تقدم بشكوى في خدمة العملاء بالبنك، دون استجابة، وبالتوجيه إلى البنك المركزي، أفاد البنك المشكو في حقه أنه تم بالفعل إضافة مبلغ ثمانية آلاف جنيه لحساب العميل خلال ثلاثة أيام عمل، وعليه تم إزالة أسباب الشكوى، كما تلقت المنظومة شكوى من المواطن (ع. ب. أ) المقيم بمدينة القاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة، أفاد فيها أنه قام بإيداع مبلغ ستة عشر ألف جنيه بماكينة الصراف الآلي الخاصة بأحد البنوك الاستثمارية في محفظة إلكترونية، لإحدى شركات الاتصالات الخاصة بأحد المواطنين، وبعد أن أودع المبلغ صدر إيصال عن الحركة بأن المبلغ (صفر)، كما أبلغه المرسل إليه أنه لم يتسلم المبلغ وأن حسابه لم تتم عليه أية حركة، وبالتوجيه إلى البنك المركزي أفاد أنه ورد رد البنك المشكو في حقه، أنه تم بالفعل رد المبلغ موضوع الشكوى إلى المحفظة الإلكترونية، وزوال أسباب الشكوى.

ونجحت المنظومة في التعامل مع الشكوى الواردة من المواطن (م. أ. ع) المقيم بمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الذي أفاد في شكواه أنه تقدم لشراء وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة، وتم تخصيصها له بأحد تلك المشروعات بمدينة المحلة الكبرى، وبعد أن تقدم بكل الأوراق إلى أحد البنوك بمدينة طنطا، وسداد مبلغ أربعين ألف جنيه كمقدم للوحدة السكنية، أفاده البنك أنه سوف يتسلم عقد تلك الوحدة في خلال شهرين، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لم يتسلم عقد الشقة، وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان أفادت أن العميل بالفعل أنهى كل إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية، وصدر لصالحه خطاب بقبول طلب التمويل، كما أفاد البنك المركزي أنه بعد التواصل مع البنك المعني، أفاد أنه تم إنهاء كل إجراءات العقد، وتم تسليم العقد (موضوع الشكوى) للعميل، وإزالة أسباب الشكوى.

ورصدت المنظومة استغاثة منشورة على "فيسبوك" تفيد تضرر أهالي عزبة أبو هاشم، بمركز بنها، بمحافظة القليوبية من تراكمات القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة البرشومية، وبتوجيه الشكوى إلى وزارة الموارد المائية والري، قامت بتكليف الإدارة المختصة ببحث ودراسة موضوع الشكوى، وتبين أن الترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وبالمعاينة على الطبيعة؛ اتضح أنها قمامة ونفايات ناتجة عن إلقاء بعض المواطنين هذه المخلفات بالترعة، فتم الدفع بحفار لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة التي تعوق حركة المياه وتضر بالمظهر الحضاري، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

ورصدت المنظومة منشورًا متداولًا على "فيسبوك" لبعض المواطنين المقيمين بالمنطقة الكائنة خلف جامع الأزهر، بمحافظة القاهرة، أفادوا وجود تراكمات القمامة والمخلفات أمام سبيل أثري بالمنطقة، وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفادت هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة قيام حملة نظافة لرفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات بالمنطقة، وأفادت الهيئة أنه يتم المرور على المنطقة (محل الشكوى) لرفع كميات تراكمات قمامة ومخلفات بكمية نحو (2) طن يوميًّا، بالإضافة إلى قيام مسؤولي الهيئة بالتنبيه على الأهالي المقيمين بالمنطقة بضرورة وضع القمامة والمخلفات بصناديق القمامة؛ حفاظاً على نظافة المنطقة، وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة عددًا من شكاوى المواطنين المقيمين بقرية الهيشة، عزبة داود، مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، الذين أفادوا فيها تضررهم من الوجود الكثيف لتراكمات القمامة والمخلفات من قبل المزارعين، مما قد ينتج عنه إصابة أهل القرية؛ خصوصًا كبار السن والأطفال بالأمراض والأوبئة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وبالتوجيه إلى محافظة قنا، أفادت الوحدة المحلية أنه فور تلقي الشكوى تم تشكيل حملة لرفع وإزالة جميع المخلفات وتراكمات القمامة بكمية 20 طنًّا تقريبًا، وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى مقدمة من المواطن (م. أ. ع) المقيم بمركز بني غالب، بمحافظة أسيوط، الذي أفاد فيها قيام أحد المقاولين بإلقاء مخلفات البناء والهدم فوق المدافن الخاصة بالقرية، وعلى مساحات واسعة بواسطة سيارات شركته وأمام أهالي القرية، وبالتوجيه إلى محافظة أسيوط، أفاد مركز ومدينة أسيوط بالتنسيق مع مركز بني غالب، أنه فور تلقي الشكوى تم إلزام المقاول برفع وإزالة جميع المخلفات المشار إليها بعد تحرير المحضر اللازم ضد المتسبب في هذه المخالفة، وتم إزالة أسباب الشكوى.