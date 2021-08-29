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يدعم جهود التحول الرقمي.. "اتصالات الشيوخ" تشيد بتطوير مكاتب البريد ضمن "حياة كريمة"

03:07 م الأحد 29 أغسطس 2021
يدعم جهود التحول الرقمي.. "اتصالات الشيوخ" تشيد بتطوير مكاتب البريد ضمن "حياة كريمة"

النائب حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الدولة بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ضمن مبادرة حياة كريمة، يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار توفيق، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأحد، إلى أن التطور الذي تشهده مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليس في البناء فقط، وإنما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتسهيل الإجراءات والوصول إلى مرحلة مكاتب البريد المطورة.

ودعا النائب إلى أهمية مواصلة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وجودة عالية، مع مراعاة عامل الوقت والقضاء على البيروقراطية والروتين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في إنجاح خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة زيادة حملات التعريف بالخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد، وأن الأمر ليس قاصرًا على تحويل الأموال، بينما هناك العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون في كل مناحي الحياة.

النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والاتصالات مجلس الشيوخ التحول الرقمي مكاتب البريد مبادرة حياة كريمة

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