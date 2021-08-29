بـ٦ مليارات جنيه استثمارات.. طلاب جامعة القاهرة يتفقدون أكبر منطقة لوجستية وتجارية بالجمهورية

كتب- محمد سامي:

نظَّم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، اليوم الأحد، زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة‪ طنطا.

يأتي ذلك في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل؛ حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، بحضور العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط، والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والوفد المرافق له من قيادات الجامعة، والدكتور عبد العزيز هاشم وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة لبنى وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة.

واطَّلع طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة على أعمال تنفيذ أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات الجمهورية، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، على مساحة نحو ٨٣ فدانًا باستثمارات تتعدى الـ٦ مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم ٤٢ مليون نسمة، وتوفر أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

‏‪وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب طلاب الجامعات المصرية؛ سواء داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ومنها جهاز تنمية التجارة، لصقل خبرات وتجارب الطلاب، وكذلك أيضًا تنظيم الزيارات الميدانية لاطلاعهم على إنجازات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع؛ بما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب المعرفة الكاملة عن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في عهد القيادة السياسية؛ ومنها إنشاء لأول مرة مشروعات لوجستية/ تجارية تبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة حتى الآن، وأن معدلات تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع تتجاوز الـ75% حاليًّا، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة النهائية للمنطقة اللوجستية التجارية بمدينة طنطا خلال شهر أكتوبر المقبل .

وأوضح عشماوي أن المنطقة اللوجستية في طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم في نقلة نوعية للمواطن بمحافظات بالدلتا؛ حيث تضم أكبر مركز تجاري بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع، تم افتتاحه ويحتوي على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية، وأكبر منطقة لوجستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا، كما تضم المنطقة معارض تجارية وأسواقًا مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تسهم في وجود الشركات العالمية بمحافظات الدلتا؛ مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط، ومراكز طبية يوجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.

وتتضمن قاعات مؤتمرات تسهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادٍ رياضي اجتماعي بالمنطقة يُسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة، وفندق على مستوى مرتفع يسهم في استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة.