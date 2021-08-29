الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمدينتي العبور والقاهرة الجديدة بالتعاون مع الشرطة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إن إدارتي الأمن والأحياء بالجهاز، شنتا حملة بمعاونة شرطة المرافق والتعمير، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمحور الرئيسي بالحي الأول، والاشغالات الموجودة بمحيط سنتر الياسمين بإسكان الشباب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، استمرار الحملات لإعادة الانضباط الأمني بكافة أحياء المدينة والقضاء على كافة الظواهر العشوائية.

وفى سياق متصل، صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع، وإزالة كافة الإشغالات والمباني والزراعات المخالفة المقامة أمام مدارس زوسر وكامبريدج ومعهد الحاسب الآلي بأرض جمعية النخيل بالتجمع الأول.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملة تمكنت من تنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة بمول بالمستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، كما تم تنفيذ إزالة المخالفة البنائية بغرف السطح للقطعة ٢٥ بالمستثمرين الجنوبية.