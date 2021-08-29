محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بأكاديمية الفنون

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الجاري إقامته بأكاديمية الفنون بحي العمرانية لمتابعة التجهيزات النهائية للمركز تمهيدا لبدء تشغيله واستقبال المواطنين به قريباً ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ، أماكن وساحات الجلوس والانتظار وغرف تلقي اللقاحات والتجهيزات الكهربائية والفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى غرف توريدات الأجهزة والمبردات وثلاجات حفظ اللقاحات، مشيرا إلى أن المركز مدعوم بكافة الوسائل الالكترونية للتسهيل على المواطنين ولتقليص مدة تلقي اللقاح.

واطلع المحافظ، من مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على جاهزية المركز والذي يضم ساحة انتظار تستوعب أكثر من 250 مواطن بالإضافة إلى 120 عيادة لتلقي التطعيمات.

وأكد المحافظ، على ضرورة تجهيز الفرق الطبية، والتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح ليقدم المركز خدمة على أعلى مستوى للمواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع المحلي أو بالاستيراد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومحمد نور رئيس حي العمرانية والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.