عدم التقيد بمجموع معين.. مقترح برلماني بتطبيق "التجربة الروسية" للالتحاق بالجامعات المصرية

كتب- نشأت علي:

أعلنت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، عن تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، للاستعانة بالتجربة الروسية في الالتحاق بالجامعات في مصر.

وقالت سلامة، في بيان لها اليوم الأحد، إن روسيا صاحبة تجربة رائدة عالميًّا؛ حيث تعتبر برامج الدراسة فيها الأفضل عالميًّا، تفوقت فيها على أمريكا واليابان وبريطانيا، وهو ما يظهر في حجم الأعداد الكبيرة للطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة والالتحاق بجامعاتها سنويًّا، يأتي إليها أكثر من 000 270 شخص من 168 دولة حول العالم للدراسة في الجامعات الروسية والتي تمتاز بجودتها، وقلة تكلفتها؛ حيث تقوم الدراسة في على أساس تعاقدي، وعدم التقيد بمجموع معين.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن النظام التعاقدي يتيح للطلبة الأجانب اختيار التخصص الذي يرغبون في دراسته، وهو ما يدفع الآلاف من الطلبة المصريين سنويًّا إلى اختيار الدراسة في الجامعات الروسية، ووفقًا للإحصائيات الرسمية يقدر عدد الطلبة المصريين خلال عام 2020 بـ23 ألف طالب مصري، بإنفاقات تصل إلى 20 مليار جنيه سنويًّا.

وتساءلت سلامة: لماذا لا ننتهج التجربة الروسية في مصر؟! ولدينا الكثير من الجامعات والمنشآت التعليمية عالية المستوى؛ خاصة وأهلية، لافتةً إلى أنه حال تطبيق هذه التجربة، ستعود بالنفع على بلدنا وتحقق الكثير من المكاسب؛ يأتي على رأسها توفير المبالغ الضخمة التي ستعود على خزانة الدولة، وفتح الباب أمام الطلبة العرب والأجانب، والحفاظ على عقولنا المصرية النابغة التي نحن في أمسّ الحاجة إليها في الوقت الحالي ونحن في طريقنا إلى دولة وجمهورية جديدة قائمة على العلم والعقول المصرية، وتوفير الجو الأسري والأمان الذي يفتقدونه بالخارج، فضلًا عن الحفاظ على الهوية المصرية.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى ضرورة مسايرة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منظومة التعليم عالميًّا، لا سيما أن هناك عددًا من الدول العربية بدأت في تطبيق التجربة الروسية في جامعاتها.