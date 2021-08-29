القوى العاملة: تعيين 897 شاباً واستخراج 528 شهادة قياس مستوى مهارة بالإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 897 شاباً، منهم 12 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2033 شاباً.

وقال أحمد جابر مدير المديرية، في تقريره للوزير، إن شهر يوليو الماضي، شهد استخراج المديرية 528 شهادة قياس مستوى مهارة، و 364 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 4 منها للقضاء، و 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف جابر، أن المديرية، صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفاً و 800 جنيه لـ 25 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية، أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 305 منشآت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 110 منشآت وتحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة، كما تابعت 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 15 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 75 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.