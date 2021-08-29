غير قابل للتزوير.. مواصفات "الكارنيه الأمني" للعاملين في المطاعم السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تسليم الكارنيهات الأمنية الخاصة بالعاملين في المنشآت الأعضاء بالغرفة والتي سجلت بياناتها وبيانات العاملين بها ضمن قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارتي السياحة والداخلية.

واستعرض عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مميزات وفوائد "الكارنيه الأمني" الجديد على العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، على النحو التالي:

- يُعد بطاقة PVC يتضمن شريحة إلكترونية بها كارت بيانات reader يحمل بيانات العامل وذات علامات مائية تجعل من الصعب تزويرها لفرض المزيد من عوامل ومعدلات الأمان عليها.

- سيكون "الكارنيه" الهوية المعتمدة للكشف الأمني عن العاملين بداية من عام 2022.

- تمثل البطاقة تعريفاً بالعامل السياحي بجميع بياناته الشخصية، ونوعية وظيفته والمؤسسة السياحية التابع لها، والتدريبات الحاصل عليها.

- البطاقة آلية للربط الإلكتروني بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة.

- يساعد في تأمين القطاع السياحي والوفود السياحية وجودة الخدمات.

- يصبح الـ"كارنيه السياحي" هو الهوية الجديدة التي لن يٌسمح لأي فرد أن يعمل في القطاع بدونه.

- يوفر كافة البيانات عن العاملين وإجراءات الكشف الأمني التي كانت تتم في السابق.

وأكد المصري لـ"مصراوي" أن هذه المنظومة الأمنية، ستقوم باستبعاد المرفوضين أمنياً من العمل بالمنشآت بما فيها العمالة الأجنبية سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة، ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العاملين لتفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية.

ودعا الأعضاء المسجلين بالمنظومة، إرسال مندوبيهم إلى الغرفة لاستلام كارنيهات العاملين بها، مناشداُ المنشآت والمطاعم السياحية، الذين لم يشتركوا أو لم يتم تسجيلهم في منظومة قاعدة البيانات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار سواء للعاملين الدائمين أو المؤقتين إلى سرعة التسجيل تفادياُ من تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتي تبدأ بوقف الخدمات المقدمة من الوزارة والغرفة وتتدرج لحد إلغاء الترخيص.

وأشار المصري، إلى أن الغرفة كانت أصدرت العديد من المنشورات الدورية والبيانات الصحفية الداعية لأعضاء الغرفة للاشتراك في هذه المنظومة، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية المجانية تحت إشراف قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بالغرفة للمسئولين بالمنشآت حول كيفية تسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومنحهم أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها للتسجيل.

وشدد رئيس الغرفة، على أنه تم التنسيق مع الشركة القائمة على المشروع لحذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفادياً لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيراً إلى أنه قد تم إخطار كافة المنشآت السياحية في المحافظات ببدء تسليم الكارنيهات.

​