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بيع 73 ألف كراسة.. الإسكان: التقديم والحجز في "سكن لكل المصريين 2" مستمر حتى 9 سبتمبر

09:30 ص الأحد 29 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم بيع 73 ألف كراسة شروط لحجز شقق المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين"،

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أن عدد من سدد دفعة جدية الحجز تراوح بين 14 إلى 15 ألف مواطن، لافتة إلى أن الأسعار في الطرح الجديدة تبدأ من 164 ألف ومقدمات حجز 10%.

وتابعت: "الحجز والتقديم وسداد جدية الحجز مستمر في "سكن لكل المصريين 2" حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، حيث بدأ الحجز لمتحدي الاعاقة يوم 8 أغسطس الجاري ولكل المواطنين يوم 15 أغسطس".

ويمكن التعرف على أماكن بيع كراسات الشروط من هنا



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