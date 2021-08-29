كيف تتعامل الري مع ارتفاع منسوب نهر النيل؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت بعض القرى والمناطق بـ3 محافظات، حيث تعرضت أجزاء منها للغرق؛ نتيجة ارتفاع منسوب النيل خلال موسم الفيضان.

وقال مصدر بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن منسوب نهر النيل مرتفع عن المعدل الطبيعي نتيجة تزايد التدفقات المائية القادمة من السودان ومصدرها الرئيسي الهضبة الإثيوبية.

واجتمعت اللجنة الدائمة لتنظيم الري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وأضاف المصدر، أنه تم إخطار عدد من المناطق المحدودة وتحديدًا أراضي طرح النهر وهي الأراضي من ضمن زمام النهر، لافتًا إلى أن الأمر طبيعي للغاية في هذا الوقت من العام.

وتابع: "الفيضان هذا العام متوسط، وليس أعلى فيضان كما يصف البعض"، مؤكدًا أن الارتفاع يأتي نتيجة وجود بعض الاختناقات بمجرى نهر النيل.

وتقع بحيرة ناصر جنوبي مصر، وتستقبل المياه الفائضة القادمة من منابع النيل، التي يحتجزها السد العالي في أسوان.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن مركز التنبؤ يراقب حجم المطار المتساقطة وحصر هذه الكمية خلال فترات سقوطها، وحجم المياه التي احتجزت من قبل كل دولة.

وأشارت السيد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلي أن الوزارة لديها لجنة إيراد النهر التي تتابع معدلات تجمع المياه أمام السد العالي، وتحديد كمية المياه المنصرفة للحفاظ على السد، مضيفة أن الوضع آمن تمامًا ولا يوجد ما هو مقلق.​