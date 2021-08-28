إحباط تهريب عملات أثرية داخل 7 طرود شحن في مطار القاهرة (صور)

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، 7 محاولات تهريب لعملات أثرية من عصور مختلفة، داخل 7 طرود شحن قادمة من عدة دول، وتم ضبط العملات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود البريدية في جمرك البريد المصري برئاسة أحمد جويلي، تم تشكيل لجنة برئاسة طارق الدسوقي مدير إدارة الحركة، ومحمد عبدالعال وكريم عامر مديري إدارة التعريفة، لمعاينة وفحص مشمول 7 طرود واردة من هولندا وتركيا ورومانيا والصين، تبين وجود عدد من العملات المعدنية والورقية القديمة، وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع، أفادت بأن 29 من العملات المعدنية والورقية أثرية، ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر ضبط والتحفظ على المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.